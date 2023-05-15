Эксклюзив
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
Вчера
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«Норникель» в сентябре 2023 года запустит систему контроля воздуха в Норильске и Мончегорске
«У нас есть проект, это установка систем контроля воздуха непосредственно, в городах, это мы говорим про Норильск и Мончегорск. <...> Мы планируем в сентябре 2023 года официально запустить эту систему, будет создано? помимо интерфейса стационарного, мобильное приложение. Каждый житель не только этих городов, а [все], кому интересно, могут скачать это мобильное приложение и будут видеть, как там нынче дела», - приводит ТАСС слова Селезнева.
Он сообщил, что компания установила 16 станций в городе Норильске и 13 в Мончегорске. «Каждая станция измеряет там порядка пяти-шести различных загрязняющих веществ, плюс погодные все вещи: температура, направление ветра, давление и так далее. Вся информация сводится на <...> единый портал, то есть интерфейс, по которому видно все, что происходит в городах. Все это завязано в единую сеть, сейчас проходит и заканчивается уже практически тестирование, опытная эксплуатация, потому что это первая в России система мониторинга в городе, которая была установлена за полярным кругом и в температуре зимой при – 50», - рассказал Селезнев.