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24 апреля 2023

«Норникель» в сентябре 2023 года запустит систему контроля воздуха в Норильске и Мончегорске

Сегодня
Новости
«Норникель» запустит систему контроля качества воздуха в Норильске и Мончегорске в сентябре 2023 года. Также будет создано мобильное приложение, благодаря которому каждый житель сможет увидеть результат ее работы. Об этом во вторник рассказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев на презентации результатов в области устойчивого развития компании за 2022 год.
«У нас есть проект, это установка систем контроля воздуха непосредственно, в городах, это мы говорим про Норильск и Мончегорск. <...> Мы планируем в сентябре 2023 года официально запустить эту систему, будет создано? помимо интерфейса стационарного, мобильное приложение. Каждый житель не только этих городов, а [все], кому интересно, могут скачать это мобильное приложение и будут видеть, как там нынче дела», -  приводит ТАСС слова Селезнева.
Он сообщил, что компания установила 16 станций в городе Норильске и 13 в Мончегорске. «Каждая станция измеряет там порядка пяти-шести различных загрязняющих веществ, плюс погодные все вещи: температура, направление ветра, давление и так далее. Вся информация сводится на <...> единый портал, то есть интерфейс, по которому видно все, что происходит в городах. Все это завязано в единую сеть, сейчас проходит и заканчивается уже практически тестирование, опытная эксплуатация, потому что это первая в России система мониторинга в городе, которая была установлена за полярным кругом и в температуре зимой при – 50», - рассказал Селезнев. 


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