"Норникель" уделяет большое внимание климатическим вопросам

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Компания «Норникель» сегодня представила основные результаты в области устойчивого развития за 2022 год.

Деятельность компании в сфере ESG прокомментировал председатель совета директоров компании Бугров Андрей Евгеньевич. Он подчеркнул, что «достигнут прогресс практически по всем вопросом относящимся к теме устойчивого развития».

По его словам, компания весьма озабочена вопросами климатических изменений, в связи с чем «Норникель» скоро выпустит климатический отчет, в котором поделится оценками, прогнозами и последствиями изменения климата.

«Повестка ESG бодрая и продолжает формироваться, необходимы новые знания, технологии, данные, новые подходы в этой теме. Мы усиливаем взаимодействие с научным сообществом и сектором инноваций российской экономики», - добавил Андрей Бугров.

Он отметил, что, кроме прочего, компания открыла корпоративный университет, а также запустила цифровую платформу академии «Норникель», которая предоставляет онлайн обучение сотрудникам.



Виктория Кири для Rough&Polished





