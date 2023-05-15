Эксклюзив
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
Вчера
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
"Норникель" уделяет большое внимание климатическим вопросам
Деятельность компании в сфере ESG прокомментировал председатель совета директоров компании Бугров Андрей Евгеньевич. Он подчеркнул, что «достигнут прогресс практически по всем вопросом относящимся к теме устойчивого развития».
По его словам, компания весьма озабочена вопросами климатических изменений, в связи с чем «Норникель» скоро выпустит климатический отчет, в котором поделится оценками, прогнозами и последствиями изменения климата.
«Повестка ESG бодрая и продолжает формироваться, необходимы новые знания, технологии, данные, новые подходы в этой теме. Мы усиливаем взаимодействие с научным сообществом и сектором инноваций российской экономики», - добавил Андрей Бугров.
Он отметил, что, кроме прочего, компания открыла корпоративный университет, а также запустила цифровую платформу академии «Норникель», которая предоставляет онлайн обучение сотрудникам.
Виктория Кири для Rough&Polished