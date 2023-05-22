HB Antwerp присматривается к африканским алмазам

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HB Antwerp, бельгийская корпорация по обработке драгоценных камней и торговле ими, ищет новых партнеров в Африке.

Это следует за соглашением о продаже, которое она недавно подписала с Ботсваной, крупнейшим в мире производителем алмазов по стоимости.

Планируется, что правительство Ботсваны купит 24% акций HB Antwerp, а государственная компания Okavango Diamond Company поставит торговцу драгоценными камнями и обрабатывающей фирме нераскрытое количество необработанных алмазов в течение пяти лет.

Агентство Reuters цитирует одного из соучредителей HB Antwerp Рафаэля Паписмедова (Rafael Papismedov), который заявил, что компания изучает потенциальные сделки по обработке алмазов в Намибии, Южной Африке, Лесото и Демократической Республике Конго.

Он отказался сообщить, с какими правительствами HB Antwerp встречалась, но заявил, что Намибия, Южная Африка и Лесото являются «интересными рынками».

«Есть первоначальные переговоры со многими правительствами, но в настоящее время наше внимание сейчас сосредоточено на Ботсване, — сказал Паписмедов. — Мы надеемся начать серьезные обсуждения в 2024 году».

Он добавил, что дополнительные поставки необработанных алмазов могут помочь HB Antwerp увеличить продажи до более чем 1 млрд долларов США в год в течение трех-четырех лет с менее чем 300 млн долларов в 2022 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





