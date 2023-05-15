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Мало поводов для празднования 20-летия Кимберлийского процесса
«Хотя узкое определение алмазов из зон конфликтов позволяет этой отрасли продавать алмазы как бесконфликтные, оно не позволяет потребителям увидеть нарушения прав человека, происходящие при добыче этого символа любви и процветания», — сказал Мишель Йобуэ (Michel Yoboue) из организации во вступительном заявлении на конференции 2023 года. Межсессионное совещание Кимберлийского процесса в настоящее время проходит в Виктория-Фолс, Зимбабве.
«…давно назревшее расширение определения конфликтных алмазов КП должно включать алмазы, связанные с широко распространенным или систематическим насилием и серьезными нарушениями прав человека, независимо от того, совершаются ли они повстанческими группами, преступниками, террористами, частными или общественными силами безопасности или любыми государственными органами», - отметил он.
Он заявил также, что общины, пострадавшие от добычи алмазов, очень хорошо знают, что конфликт — это нечто большее, чем просто борьба повстанцев с законными правительствами.
«Когда что-то идет не так, именно сообщества сталкиваются с насилием и нарушениями прав человека. КП тоже должен быть рядом с ними, — сказал Йобуэ. — Алмазный сектор сталкивается со многими проблемами, пытаясь полностью реализовать свой потенциал в качестве движущей силы мира и развития. К ним относятся вопросы прав человека, трудовых прав, воздействия на окружающую среду, справедливого распределения благ, коррупции, отмывания денег, финансирования терроризма и так далее».
По его мнению, КП должен помочь алмазному сектору реализовать свой потенциал и принять амбициозное определение, учитывающее реальные потребности и реальные проблемы сообществ, затронутых добычей алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished