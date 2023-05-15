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Самый крупный и ценный рубин и самый яркий розовый бриллиант представлены в Дубае
Фото: DMCC
Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), ведущая мировая зона свободной торговли, и Управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству организовали презентацию двух необычных драгоценных камней на Дубайской алмазной бирже (DDE).
Драгоценные камни, представленные аукционным домом Sotheby's, будут выставлены на аукцион 8 июня в Нью-Йорке.
Первый камень - рубин Estrela de FURA («Звезда FURA») весом 55,22 карата. Он является самым крупным и ценным рубином, когда-либо выставлявшимся на аукцион. Ожидается, что покупателю он обойдется более чем в $30 млн.
Вторым драгоценным камнем является Eternal Pink («Вечный розовый») – самый яркий розовый бриллиант, появившийся на рынке, оценочная стоимость которого превышает $35 млн.
Опираясь на свой статус ведущего мирового центра торговли необработанными и полированными алмазами, Дубай в настоящее время стремится повысить ценность индустрии цветных драгоценных камней. Совсем недавно DDE провела тендеры с ведущими компаниями по производству цветных драгоценных камней, включая Belmont Group, Bonas & Co., Fura Gems и Grizzley Mining Company.
«Будучи одним из крупнейших в мире центров торговли драгоценными камнями, Дубай является лучшим местом для презентации этих изысканных камней. Ведущая роль эмирата в алмазной отрасли прочно закрепилась, и, проводя в этом году ряд тендеров по продаже цветных драгоценных камней, мы предпринимаем конкретные шаги, которые позволят Дубаю занять аналогичное положение и в цветной индустрии. Мы рады вновь сотрудничать с Sotheby's, чтобы представить миру эти два чуда на Дубайской алмазной бирже», - заявила Ферьяль Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC.
Алекс Шишло для Rough&Polished