Самый крупный и ценный рубин и самый яркий розовый бриллиант представлены в Дубае

Фото: DMCC

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), ведущая мировая зона свободной торговли, и Управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству организовали презентацию двух необычных драгоценных камней на Дубайской алмазной бирже (DDE).Драгоценные камни, представленные аукционным домом Sotheby's, будут выставлены на аукцион 8 июня в Нью-Йорке.Первый камень - рубин Estrela de FURA («Звезда FURA») весом 55,22 карата. Он является самым крупным и ценным рубином, когда-либо выставлявшимся на аукцион. Ожидается, что покупателю он обойдется более чем в $30 млн.Вторым драгоценным камнем является Eternal Pink («Вечный розовый») – самый яркий розовый бриллиант, появившийся на рынке, оценочная стоимость которого превышает $35 млн.Опираясь на свой статус ведущего мирового центра торговли необработанными и полированными алмазами, Дубай в настоящее время стремится повысить ценность индустрии цветных драгоценных камней. Совсем недавно DDE провела тендеры с ведущими компаниями по производству цветных драгоценных камней, включая Belmont Group, Bonas & Co., Fura Gems и Grizzley Mining Company.«Будучи одним из крупнейших в мире центров торговли драгоценными камнями, Дубай является лучшим местом для презентации этих изысканных камней. Ведущая роль эмирата в алмазной отрасли прочно закрепилась, и, проводя в этом году ряд тендеров по продаже цветных драгоценных камней, мы предпринимаем конкретные шаги, которые позволят Дубаю занять аналогичное положение и в цветной индустрии. Мы рады вновь сотрудничать с Sotheby's, чтобы представить миру эти два чуда на Дубайской алмазной бирже», - заявила Ферьяль Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC.