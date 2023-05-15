Выручка Tharisa за второе полугодие незначительно выросла

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Компания Tharisa, располагающая предприятиями в Южной Африке и Зимбабве, сообщила о росте добавочного дохода на 0,4% до 335 млн долларов США за шесть месяцев, закончившихся 31 марта 2023 года по сравнению с 334 млн долларов годом ранее.

Компания заявила, что снижение выручки произошло из-за увеличения цен реализации хрома и объемов продаж, несмотря на снижение цен и объемов продаж металлов платиновой группы (МПГ).

Ее прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27% до 81,2 млн долларов во второй половине года по сравнению с 111,3 млн долларов в предыдущем году при марже EBITDA 24,2%.

Были объявлены промежуточные дивиденды в размере 3 центов США на одну обыкновенную акцию.

Производство МПГ Tharisa снизилось на 16,1% до 77 000 унций (унций) по сравнению с 91 800 унциями в предыдущем году при средней цене корзины МПГ 2 216 долларов за унцию.

Однако производство хрома выросло на 1,4% и составило около 788 000 тонн по сравнению с 777 000 тоннами в предыдущем году при средней цене хрома металлургического сорта в 247 долларов за тонну.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





