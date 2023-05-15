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24 апреля 2023
Выручка Tharisa за второе полугодие незначительно выросла
Компания заявила, что снижение выручки произошло из-за увеличения цен реализации хрома и объемов продаж, несмотря на снижение цен и объемов продаж металлов платиновой группы (МПГ).
Ее прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27% до 81,2 млн долларов во второй половине года по сравнению с 111,3 млн долларов в предыдущем году при марже EBITDA 24,2%.
Были объявлены промежуточные дивиденды в размере 3 центов США на одну обыкновенную акцию.
Производство МПГ Tharisa снизилось на 16,1% до 77 000 унций (унций) по сравнению с 91 800 унциями в предыдущем году при средней цене корзины МПГ 2 216 долларов за унцию.
Однако производство хрома выросло на 1,4% и составило около 788 000 тонн по сравнению с 777 000 тоннами в предыдущем году при средней цене хрома металлургического сорта в 247 долларов за тонну.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished