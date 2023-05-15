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24 апреля 2023
SODIAM выручила 21,7 млн долларов в ходе последнего тендера на алмазное сырье
Просмотры проходили с 8 по 18 мая в офисе SODIAM в Луанде, а прием заявок завершился 19 мая.
SODIAM предложила 36 одиночных камней.
В сообщении компании говорится, что 19 отдельных камней производства компании Kaixepa принесли 2,1 млн долларов; за семь из продукции Catoca было выручено 2,3 млн долларов, а два с рудника Луминас (Luminas) принесли 970 000 долларов.
Камень производства рудника Читотоло (Chitotolo) был продан за 4 млн долларов.
Еще один камень с рудника Уари (Uari) принес 1,1 млн долларов, в то время как отдельные камни производства компаний Lunhinga и Cooperativa Moquita были проданы за 521 000 и 11 000 долларов соответственно.
SODIAM выручила 28,7 млн долларов от продажи 1 819,79 карата алмазного сырья на своем пятом международном тендере по алмазам в ноябре прошлого года.
Проданные камни относились к продукции специальных размеров с рудников Луло (Lulo), Катока (Catoca) и Луэле (Luele).
В 2021 году SODIAM экспортировала около 8,9 млн каратов необработанных алмазов на сумму 1,62 млрд долларов или по средней цене 182,16 долларов за карат, что сделало Анголу третьим по величине производителем алмазов в мире в стоимостном выражении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished