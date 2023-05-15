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ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
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Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«Норникель» направит 48 млн руб на поддержку малого и среднего бизнеса
В течение пяти месяцев компания вела образовательную программу для начинающих и опытных предпринимателей. Они сформировали собственные бизнес-проекты, получили поддержку и консультации, а также во время тренингов и вебинаров обсудили условия для развития бизнеса. Итогом образовательной программы стала инвестиционная сессия, в ходе которой предприниматели представили свои бизнес-проекты. Девять из них – в области медицины, туризма и сервисных услуг - получат финансирование от «Норникеля».
«Участники инвестиционной сессии продемонстрировали высокий уровень перспективных и экономически эффективных бизнес-проектов. Экспертный совет одобрил более 50% всех заявок, что говорит о грамотной подготовке и качественных результатах предварительной образовательной программы. Финансирование в виде беспроцентных займов запрашивалось предпринимателями в основном для расширения и масштабирования действующего бизнеса, при этом среди получателей займа представлены и стартапы», – рассказала Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».
Общее число поступивших на программу заявок превысило 130. Оценивало экспертное жюри с участием представителей Союза промышленников и предпринимателей, Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Программы образовательной и акселерационной поддержки, проводимые в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» являются самыми масштабными в России как по численному охвату предпринимательского сектора в регионах присутствия компании, так и по объемам предоставляемого возвратного финансирования. Это показывает и результат текущего курса: сотни предпринимателей и десятки миллионов финансовой поддержки», - заявил вице-президент Бизнес-школы Дмитрий Богданов.
Алекс Шишло для Rough&Polished