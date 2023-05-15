«Норникель» направит 48 млн руб на поддержку малого и среднего бизнеса

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«Норникель» профинансирует девять бизнес-проектов, направленных на повышение качества жизни норильчан. На это в виде беспроцентных займов сроком от полутора до трех лет будут выделены 48 млн рублей, сообщает sgnorilsk.ru.

В течение пяти месяцев компания вела образовательную программу для начинающих и опытных предпринимателей. Они сформировали собственные бизнес-проекты, получили поддержку и консультации, а также во время тренингов и вебинаров обсудили условия для развития бизнеса. Итогом образовательной программы стала инвестиционная сессия, в ходе которой предприниматели представили свои бизнес-проекты. Девять из них – в области медицины, туризма и сервисных услуг - получат финансирование от «Норникеля».

«Участники инвестиционной сессии продемонстрировали высокий уровень перспективных и экономически эффективных бизнес-проектов. Экспертный совет одобрил более 50% всех заявок, что говорит о грамотной подготовке и качественных результатах предварительной образовательной программы. Финансирование в виде беспроцентных займов запрашивалось предпринимателями в основном для расширения и масштабирования действующего бизнеса, при этом среди получателей займа представлены и стартапы», – рассказала Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Общее число поступивших на программу заявок превысило 130. Оценивало экспертное жюри с участием представителей Союза промышленников и предпринимателей, Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Программы образовательной и акселерационной поддержки, проводимые в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» являются самыми масштабными в России как по численному охвату предпринимательского сектора в регионах присутствия компании, так и по объемам предоставляемого возвратного финансирования. Это показывает и результат текущего курса: сотни предпринимателей и десятки миллионов финансовой поддержки», - заявил вице-президент Бизнес-школы Дмитрий Богданов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





