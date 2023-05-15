Petra получила 42 млн долларов на пятом тендере

Компания Petra Diamonds реализовала 42,1 млн долларов за 468 817 каратов, проданных на пятом тендере 2023 финансового года.

Среди проданного в основном алмазы с высокой стоимостью, что привело к сильному разводнению средних цен как на рудник Куллинан (Cullinan), так и на рудник Финш (Finsch) в ЮАР.

В этом цикле не было зарегистрировано продаж алмазов из рудников Коффифонтейн (Koffiefontein) и Вильямсон (Williamson) Танзании, учитывая приостановку работы на обоих месторождениях.

Petra заявила, что цикл включал в себя один исключительный камень весом 354,04 карата почти ювелирного качества из рудника Куллинан, который был продан за 5,6 млн долларов.

Партия камней, содержащая 75 880 каратов, планируется продать в конце этого месяца и в июне.

Генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что компания зарегистрировала низкий спрос после более высоких продаж в четвертом тендерном цикле, который завершился в марте прошлого года.

«В результате сопоставимые цены на проданные камни снизились по сравнению с четвертым тендером и были незначительно ниже по сравнению с третьим», — сказал он.

«Мы отложили партии общим весом [75 880] каратов драгоценных камней и алмазов почти ювелирного качества во всех диапазонах размеров в ожидании улучшения ценовой среды в мае и июне».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished