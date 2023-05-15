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24 апреля 2023

Petra получила 42 млн долларов на пятом тендере

Сегодня
Новости
Компания Petra Diamonds реализовала 42,1 млн долларов за 468 817 каратов, проданных на пятом тендере 2023 финансового года.
Среди проданного в основном алмазы с высокой стоимостью, что привело к сильному разводнению средних цен как на рудник Куллинан (Cullinan), так и на рудник Финш (Finsch) в ЮАР.
В этом цикле не было зарегистрировано продаж алмазов из рудников Коффифонтейн (Koffiefontein) и Вильямсон (Williamson) Танзании, учитывая приостановку работы на обоих месторождениях.
Petra заявила, что цикл включал в себя один исключительный камень весом 354,04 карата почти ювелирного качества из рудника Куллинан, который был продан за 5,6 млн долларов.
Партия камней, содержащая 75 880 каратов, планируется продать в конце этого месяца и в июне.
Генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что компания зарегистрировала низкий спрос после более высоких продаж в четвертом тендерном цикле, который завершился в марте прошлого года.
«В результате сопоставимые цены на проданные камни снизились по сравнению с четвертым тендером и были незначительно ниже по сравнению с третьим», — сказал он.
«Мы отложили партии общим весом [75 880] каратов драгоценных камней и алмазов почти ювелирного качества во всех диапазонах размеров в ожидании улучшения ценовой среды в мае и июне».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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