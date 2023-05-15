Petra получила 42 млн долларов на пятом тендере

Среди проданного в основном алмазы с высокой стоимостью, что привело к сильному разводнению средних цен как на рудник Куллинан (Cullinan), так и на рудник Финш (Finsch) в ЮАР.
В этом цикле не было зарегистрировано продаж алмазов из рудников Коффифонтейн (Koffiefontein) и Вильямсон (Williamson) Танзании, учитывая приостановку работы на обоих месторождениях.
Petra заявила, что цикл включал в себя один исключительный камень весом 354,04 карата почти ювелирного качества из рудника Куллинан, который был продан за 5,6 млн долларов.
Партия камней, содержащая 75 880 каратов, планируется продать в конце этого месяца и в июне.
Генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что компания зарегистрировала низкий спрос после более высоких продаж в четвертом тендерном цикле, который завершился в марте прошлого года.
«В результате сопоставимые цены на проданные камни снизились по сравнению с четвертым тендером и были незначительно ниже по сравнению с третьим», — сказал он.
«Мы отложили партии общим весом [75 880] каратов драгоценных камней и алмазов почти ювелирного качества во всех диапазонах размеров в ожидании улучшения ценовой среды в мае и июне».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished