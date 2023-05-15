Эксклюзив

TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

Вчера

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

08 мая 2023

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

Gemfields увеличила долю акций в своем владении

Сегодня
Новости
Компания Gemfields, работающая в Замбии и Мозамбике, приобрела более 1,73 млн собственных обыкновенных акций по цене 3,45 ранда.
В компании заявили, что эти обыкновенные акции будут храниться как собственные акции до периодического аннулирования.
После этой покупки общее количество обыкновенных акций, находящихся в собственности компании, составляет чуть более 1,73 миллиона.
Gemfields заявила, что количество обыкновенных акций, дающих право на один голос, составляет около 1,22 миллиона.
«Это общее число голосов, которое может использоваться акционерами в качестве меры измерения для расчетов, с помощью которых они могут определить, должны ли их уведомлять об их процентах или об изменении их доли в компании…», — говорится в сообщении.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Версия для печати