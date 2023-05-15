Gemfields увеличила долю акций в своем владении

Компания Gemfields, работающая в Замбии и Мозамбике, приобрела более 1,73 млн собственных обыкновенных акций по цене 3,45 ранда.

В компании заявили, что эти обыкновенные акции будут храниться как собственные акции до периодического аннулирования.

После этой покупки общее количество обыкновенных акций, находящихся в собственности компании, составляет чуть более 1,73 миллиона.

Gemfields заявила, что количество обыкновенных акций, дающих право на один голос, составляет около 1,22 миллиона.

«Это общее число голосов, которое может использоваться акционерами в качестве меры измерения для расчетов, с помощью которых они могут определить, должны ли их уведомлять об их процентах или об изменении их доли в компании…», — говорится в сообщении.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished