Эксклюзив
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
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Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
Международная организация геммологической науки присоединяется к Tracr
Благодаря участию GSI в Tracr, единственной в мире блокчейн-платформе по отслеживанию алмазов и бриллиантов, отчеты GSI о классификации бриллиантов, зарегистрированных на платформе Tracr, будут содержать логотип Tracr и идентификационный номер, а также QR-код, ссылающийся на платформу и показывающий происхождение бриллианта.
Поскольку группа De Beers регистрирует все больше бриллиантов на Tracr – при этом более половины поставок группы по стоимости регистрируется на платформе при каждом осмотре – сотрудничество между Tracr и крупными лабораториями по оценке, такими как GSI, сыграет ключевую роль в укреплении способности алмазной отрасли обеспечивать масштабную проверку происхождения для потребителей.
«Мы гордимся тем, что присоединились к платформе Tracr. Сегодня, как никогда, прозрачность в нашей отрасли имеет решающее значение. Присоединение GSI к платформе Tracr придаст нашим розничным клиентам уверенность в источнике продаваемых бриллиантов, которые зарегистрированы в Tracr, и обеспечит видимость и прозрачность всей цепочки поставок бриллиантов. В дополнение к отчету о классификации GSI, благодаря Tracr diamond journey потребители смогут увидеть, какую пользу приносят бриллианты, и узнать о положительном влиянии природных бриллиантов в глобальном масштабе", - сказала Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.
Алекс Шишло для Rough&Polished