Международная организация геммологической науки присоединяется к Tracr

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Tracr объявила, что Международная организация геммологической науки (Gemological Science International (GSI), одна из крупнейших в мире геммологических организаций, присоединилась к платформе.

Благодаря участию GSI в Tracr, единственной в мире блокчейн-платформе по отслеживанию алмазов и бриллиантов, отчеты GSI о классификации бриллиантов, зарегистрированных на платформе Tracr, будут содержать логотип Tracr и идентификационный номер, а также QR-код, ссылающийся на платформу и показывающий происхождение бриллианта.

Поскольку группа De Beers регистрирует все больше бриллиантов на Tracr – при этом более половины поставок группы по стоимости регистрируется на платформе при каждом осмотре – сотрудничество между Tracr и крупными лабораториями по оценке, такими как GSI, сыграет ключевую роль в укреплении способности алмазной отрасли обеспечивать масштабную проверку происхождения для потребителей.

«Мы гордимся тем, что присоединились к платформе Tracr. Сегодня, как никогда, прозрачность в нашей отрасли имеет решающее значение. Присоединение GSI к платформе Tracr придаст нашим розничным клиентам уверенность в источнике продаваемых бриллиантов, которые зарегистрированы в Tracr, и обеспечит видимость и прозрачность всей цепочки поставок бриллиантов. В дополнение к отчету о классификации GSI, благодаря Tracr diamond journey потребители смогут увидеть, какую пользу приносят бриллианты, и узнать о положительном влиянии природных бриллиантов в глобальном масштабе", - сказала Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.



Алекс Шишло для Rough&Polished





