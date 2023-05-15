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24 апреля 2023
Компания 585*ЗОЛОТОЙ назвала самые популярные модели обручальных колец
Самой популярной моделью осталась гладкая классика из золота без инкрустаций. При этом на первом месте у клиентов сети были тонкие кольца шириной 3 мм – на долю именно этой модели среди общего объема продаж обручальных колец пришлось 12%. В целом на долю золотых обручальных колец без инкрустаций пришлось 70% продаж в этом сегменте.
Интересно, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года возрос спрос на обручальные кольца из серебра – разные модели из этого более демократичного драгоценного металла вместе составили 16,16% от общего числа продаж свадебных колец.
Что касается другой популярной категории – золотых колец с бриллиантами – здесь самой востребованной моделью стало кольцо со скрытым камнем. В целом на долю обручальных колец с бриллиантами пришлось 9,7% от общих продаж обручальных колец за период с января по апрель 2023 года.
При этом распределение спроса было неравномерным по регионам. Так, в Москве изделия с бриллиантами для своей свадьбы предпочли 23,2% клиентов сети, то есть почти четверть покупателей Центра свадебных колец. Также высокие показатели были в Архангельске – 19,8%, в Мурманске – 18,9%, в Ярославле – 17,9%, в Рязани – 15,5%. В Санкт-Петербурге на долю изделий с бриллиантами пришлось 13,1% от общих продаж обручальных колец. А вот жители Читы, Улан-Удэ и Тамбова выбирали другие модели из ассортимента «585*ЗОЛОТОЙ» – на долю свадебных колец с бриллиантами здесь пришлось всего 3,2%, 3% и 2,8% соответственно.
Средний чек на одно золотое кольцо составил 13 735 рублей – таким образом, средний бюджет, который клиенты «585*ЗОЛОТОЙ» закладывают на такую статью свадебных расходов, как кольца, равен 27 470 рублей.
Основными покупателями свадебной продукции остаются женщины – на их долю приходится 60% совершенных покупок. Соответственно, мужчины приобретают кольца в 40% случаев – зато средний чек их покупки выше. Средний возраст покупателей обручальных колец в «585*ЗОЛОТОЙ» - 35 лет.
«585*ЗОЛОТОЙ» - крупнейшая ювелирная сеть в России. Она была основана в Санкт-Петербурге в 2000 году, сегодня сеть насчитывает более 1000 магазинов в 420 городах страны и отдельные представительства за рубежом.
Алекс Шишло для Rough&Polished