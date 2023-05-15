В Мирном состоялся главный корпоративный форум АЛРОСА 2023 года

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В городе Мирный, алмазной столице России, прошел 26-й главный корпоративный форум АЛРОСА.

В мероприятии, собравшем 500 делегатов со всей страны, приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, руководство районных и городских администраций улусов республики.

Участники форума подвели итоги работы компании в 2022 году, обсудили планы на будущее, наградили лучших работников. Руководители ответили на наиболее актуальные вопросы, поступившие от коллективов предприятий группы АЛРОСА.

Открывая форум, заместитель председателя Наблюдательного совета АЛРОСА Сергей Иванов отметил, что по итогам года компания в полном объеме выполнила производственные планы, а по отдельным показателям, в том числе по добыче в каратах, сумела их перевыполнить.

«В течение года мы не приостанавливали из-за санкций работу ни на одном нашем активе, не сокращали персонал, не выводили людей в простой. Мы укрепили свою ресурсную базу, продолжили разработку действующих и новых месторождений, реализуем начатые ранее инвестпроекты. Вплотную подошли к запуску строительства нового рудника на месторождении трубки «Мир». Отдельно отмечу успехи в сфере трансформации производства и во внедрении цифровых решений», – сказал Иванов. Он подчеркнул также, что компания дважды в течение года повышала заработную плату работников, продолжила создавать новые рабочие места и выполнила свои социальные обязательства перед республикой, сохранив статус крупнейшего налогоплательщика и работодателя Якутии – флагмана ее экономики.

Глава Якутии, первый заместитель председателя Наблюдательного совета АЛРОСА Айсен Николаев поблагодарил Сергея Иванова за эффективное управление компанией на протяжении шести лет. «Благодаря правильной стратегии и принятию эффективных решений в период кризисного падения алмазных рынков, компания сохранила главное – трудовой коллектив, сохранила уникальное производство. В самое сложное время, в 2021 году, акционеры получили рекордную сумму дивидендов. Это позволило в крайне непростой год полностью выполнить социальные обязательства», – подчеркнул Николаев.

По его словам, с 2018 года в АЛРОСА трудоустроилось свыше 12 тыс жителей республики. За прошедшие годы компания направила свыше 65 млрд рублей на социальные проекты на территории Якутии.

Глава республики особо отметил важность перехода компании на комплексное решение вопросов по охране окружающей среды и экологической безопасности, новые практики АЛРОСА в сфере экологического просвещения подрастающего поколения, практики компании в применении стандартов ESG.

Генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев подчеркнул, что за любыми достижениями компании стоит труд огромного коллектива, который «всегда был и будет нашей гордостью, самым ценным нашим активом».

«В группе АЛРОСА сейчас работают 34 тыс человек. С семьями – это больше 100 тысяч. Самая главная наша с вами цель: работать и развиваться так, чтобы все сто тысяч жили достойно и комфортно, работали в безопасности и твердо знали, что впереди у нас и наших детей – стабильное завтра, – сказал Павел Маринычев. – Впереди много важных задач. АЛРОСА столкнулась с серьезными санкционными ограничениями, начиная от логистических проблем и ухода целого ряда иностранных поставщиков горной техники с нашего рынка и заканчивая сложностями со сбытом. Но у нас сильная команда, которая готова справляться с этими проблемами. И компания в отличной финансовой форме: та подушка безопасности, которая сформирована, – это приличный запас финансовой прочности на случай самых серьезных ограничений по сбыту».



Алекс Шишло для Rough&Polished





