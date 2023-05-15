Семинар «Атомик Софт» на выставке «Уголь России и Майнинг»

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«Атомик Софт», российский разработчик программного обеспечения для автоматизации технологических и производственных процессов, проведет в рамках выставки «Уголь России и Майнинг» 7 июня в Новокузнецке семинар «Альфа платформа: автоматизация, диспетчеризация и хранение данных».

В фокусе внимания участников семинара будет новый релиз и обновление функциональных возможностей Альфа платформы — инструментального программного обеспечения для построения систем автоматизации производства любого масштаба — от локальных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) до территориально-распределенных систем оперативно-диспетчерского управления.

Кроме того, эксперты поделятся опытом разработки комфортного пользовательского интерфейса АСУ ТП.

Участники семинара смогут задать и обсудить вопросы о работе с Альфа платформой, поделиться своим опытом и узнать о новых подходах к разработке проектов систем автоматизации и управления производством.



Алекс Шишло для Rough&Polished





