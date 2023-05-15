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Презентация результатов в области устойчивого развития «Норникеля» за 2022 год

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Сохраняя ценности и приоритеты

(rbc.ru) - 23 мая менеджмент «Норникеля» представит основные результаты в области устойчивого развития за 2022 год, которые будут прокомментированы представителями регионов присутствия компании, а также научного и экспертного сообщества. 

Компания подтверждает приверженность принципам устойчивого развития. «Норникель» сохраняет высокий уровень социальной ответственности, последовательно продолжает реализацию ключевых экологических проектов, призванных снизить воздействие на окружающую среду, и развивает взаимодействие с местными сообществами в регионах присутствия. 

Ключевые темы: 

- Стратегия повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда;

- Статус реализации комплексной стратегии в области экологии и изменения климата;

- Социально-экономическое развитие регионов присутствия и снижение воздействия на местные сообщества;

- Взаимодействие с местными сообществами и коренными народами Севера;

- Вклад в реализацию национальных проектов России. 

После обсуждения состоится сессия вопросов и ответов. 

Модератор - Кирилл Токарев, шеф-редактор и ведущий телеканала РБК

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