WDC назначил своего нового президента

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) назначил Фериэл Зеруки (Feriel Zerouki) своим новым президентом, которая до этого проработала три года в качестве вице-президента и почти два десятилетия в качестве ведущего сторонника повышения стандартов и продвижения прогресса в алмазной отрасли.

Она сменила Эдварда Ашера (Edward Asscher), который занимал пост президента WDC второй из двух сроков подряд.

Зеруки, которая родилась в Объединенных Арабских Эмиратах и имеет алжирское происхождение, начала свою карьеру в алмазном секторе в 2005 году в качестве аналитика цепочки поставок в компании Diamond Trading Company De Beers.

Правление WDC также одобрило избрание Ронни Вандерлиндена (Ronnie VanderLinden) новым вице-президентом.

Зеруки подчеркнула свою уверенность в том, что ассоциация алмазной промышленности может сыграть объединяющую роль в рамках Кимберлийского процесса (КП), поскольку ее членство выходит за рамки географических и отраслевых границ.

«Мы все — участники и наблюдатели — заинтересованы в успехе КП и Схемы сертификации Кимберлийского процесса, а также в обеспечении того, чтобы им были предоставлены возможности и средства для защиты цепочки распределения алмазов в будущем», — сказала она.

«Текущий цикл пересмотра и реформы КП, в который активно вовлечен WDC, имеет решающее значение, поскольку он напрямую касается того, что необходимо сделать, чтобы эффективно позиционировать КП в сильно изменившемся и быстро меняющемся ландшафте».

