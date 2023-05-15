WDC назначил своего нового президента

Она сменила Эдварда Ашера (Edward Asscher), который занимал пост президента WDC второй из двух сроков подряд.
Зеруки, которая родилась в Объединенных Арабских Эмиратах и имеет алжирское происхождение, начала свою карьеру в алмазном секторе в 2005 году в качестве аналитика цепочки поставок в компании Diamond Trading Company De Beers.
Правление WDC также одобрило избрание Ронни Вандерлиндена (Ronnie VanderLinden) новым вице-президентом.
Зеруки подчеркнула свою уверенность в том, что ассоциация алмазной промышленности может сыграть объединяющую роль в рамках Кимберлийского процесса (КП), поскольку ее членство выходит за рамки географических и отраслевых границ.
«Мы все — участники и наблюдатели — заинтересованы в успехе КП и Схемы сертификации Кимберлийского процесса, а также в обеспечении того, чтобы им были предоставлены возможности и средства для защиты цепочки распределения алмазов в будущем», — сказала она.
«Текущий цикл пересмотра и реформы КП, в который активно вовлечен WDC, имеет решающее значение, поскольку он напрямую касается того, что необходимо сделать, чтобы эффективно позиционировать КП в сильно изменившемся и быстро меняющемся ландшафте».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished