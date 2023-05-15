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ADC привлекла Authentia для продвижения блокчейна, гарантирующего происхождение алмазов в Африке

Сегодня
Новости
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) учредил новое совместное предприятие с компанией Authentia, первое в мире патентное правоустанавливающее соглашение на природные, необработанные и обработанные драгоценные камни.
ADC заявил, что подписал контракт, который соединит африканские природные необработанные алмазы с революционным блокчейном и нанотехнологиями Authentia.
По информации Совета, платформа обеспечит аспекты прослеживаемости природных, необработанных и обработанных алмазов на каждом уровне алмазной экосистемы.
«За последнее десятилетие ADC тщательно изучил и рассмотрел потенциальную реализацию различных альтернатив блокчейна», — сказал председатель ADC М'зи Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge).
«Часто ADC коллективно приближался к принятию решения, однако широкое применение в алмазодобывающих странах Африки всегда выявляло укоренившиеся беззащитные и неожиданные лазейки, когда дело доходит до неспособности раскрыть химический состав драгоценного камня.
Новаторские открытия, представленные Authentia, — это то, что требуется мировой алмазной промышленности, и именно то, что нужно африканским концессиям по добыче алмазов, чтобы подтвердить происхождение и гарантировать широкое доверие потребителей путем определения шахты, на которой был добыт алмаз, а также страны его происхождения».
Компания De Beers уже внедрила платформу Tracr, которая обеспечивает контроль источников поставок между предприятиями.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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