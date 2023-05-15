360 Research Reports публикует глобальный прогноз рынка «Норильского никеля» до 2030 года

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Аналитический центр 360 Research Reports опубликовала новый 76-страничный отчет под названием «Рынок Норильского никеля» в период 2023-2030 годов.

Основное внимание в аналитическом документе уделяется глобальному статусу «Норильского никеля», прогнозам на будущее, возможностям роста, ключевым рыночным игрокам.

Цель исследования - представить развитие «Норильского никеля» в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

В документе анализируется влияние пандемии на рынок «Норильского никеля», описываются масштаб и особенности рынка, дается PESTEL-анализ компании.

360 Research Reports ожидает, что мировой рынок «Норильского никеля» будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода 2022-2030 годов.



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.



Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.



В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.



Производимая группой продукция поставляется в 37 стран Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Америки. Ее приобретают более 400 компаний-партнеров. Сбытовые офисы работают в Швейцарии, Китае и США.



«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Алекс Шишло для Rough&Polished





