Sarine Group обновила данные за 1 квартал 2023 года, закончившийся 31 марта 2023 года

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Выручка группы в 1 квартале 2023 года снизилась на 12% по сравнению с 4 кварталом 2022 года и составила соответственно $11,5 млн против $13,1 млн.

Тем не менее использование cистемы картографирования включений Galaxy остается стабильным, увеличив выручку примерно на 40% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, на который пришлась пауза в связи с праздником Дивали.

Доходы, связанные с торговлей, в 1 квартале 2023 года в целом выросли на 12% по сравнению с 4 кварталом 2022 года. При этом доходы, связанные с цифровыми тендерами, снизились из-за уменьшения притока необработанных алмазов в производственно-сбытовую цепочку, что компенсировалось увеличением доходов от других категорий торговли.

Из-за увеличения текущих доходов по сравнению с продажами капитального оборудования, которые упали, общие текущие доходы составили 65% от выручки группы в 1 квартале 2023 года по сравнению с 44% в 4 квартале 2022 года.

Соответственно, маржа валовой прибыли составила более 71%, а маржа чистой прибыли снизилась всего на 4% по сравнению с 4 кварталом 2022 года. Операционная рентабельность снизилась на 13% в соответствии с падением выручки.

Однако, поскольку налоги в 4 квартале 2022 года были исключительно высокими из-за единовременных сборов, связанных с получением материнской компанией в Израиле дивидендов от Sarin India, чистая прибыль за 1 квартал 2023 года составила $0,8 млн по сравнению всего с $0,1 млн в 4 квартале 2022 года.



Алекс Шишло для Rough&Polished





