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17 апреля 2023

Oriole планирует бурение на проекте в Сенегале

Сегодня
Новости
Котирующаяся на AIM золотодобывающая компания Oriole Resources получила контроль над золотым проектом Сенала (Senala) в Сенегале, где компания Managem приобрела AGEM Senegal Exploration Suarl (AGEM), бывшую дочернюю компанию IAMGOLD.
Oriole в настоящее время владеет 41,65% акций проекта.
Managem продолжает финансировать прибыль AGEM от Сенала с возможностью увеличить до 70% долю в проекте к 28 февраля 2024 года при условии, что общая сумма затрат составит 8 млн долларов.
Компания заявила, что программа алмазного бурения на 2000 метров, включающая девять скважин, была запланирована по всей 6-километровой длине основной минерализации в Фаре, которая является наиболее изученным из пяти участков проекта.
«Мы рады возобновлению деятельности на Фаре, где, как мы знаем, есть потенциал для расширения существующих первых ресурсов на Фаре Юг, выявления дополнительных ресурсов на Фаре Юг и Фаре Север и проверки дополнительных целей, определенных в ходе программы шнекового бурения в 2022 году», - сказал генеральный директор Oriole Тим Ливси (Tim Livesey).
«Недавняя покупка компанией Fortuna Silver Mines Inc. с премией к рыночной капитализации Chesser Resources, нашего соседа в Сенегале, еще раз повысила стоимость золотого района Кедугу-Кениеба (Kédougou-Kéniéba) и указывает на огромный потенциал роста, который существует в Фаре и на других перспективных участках в пределах лицензии Сеналы».
Ожидается, что программа бурения начнется в конце этого года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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