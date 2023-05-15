Эксклюзив

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

08 мая 2023

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

Sinomine приостановила на неделю производство лития в Зимбабве

Сегодня
Новости
Зимбабвийское литиевое подразделение китайской компании Sinomine Resource приостановило работу на неделю из-за определенных административных вопросов, поднятых правительством южноафриканской страны.
Компания не уточнила, в чем заключаются опасения, но заявила, что тесно сотрудничает с властями, чтобы решить проблему.
В прошлом году Sinomine приобрела компанию Bikita Minerals, которая управляла единственной в Зимбабве и одной из старейших шахт по производству лития в Африке, за 180 млн долларов.
«Это уведомление предназначено для информирования заинтересованных сторон и наших партнеров о том, что мы приостановили свою деятельность на 7 дней для решения административных проблем на нашем заводе, поднятых властями», — говорится в заявлении Bikita Minerals.
«Как законопослушная компания, мы по-прежнему привержены полному соблюдению всех требований закона и рассчитываем возобновить работу после того, как все нерешенные вопросы будут закрыты».
Зимбабве может похвастаться одними из крупнейших в мире запасами лития в твердых породах и недавно получила более 700 млн долларов инвестиций от китайских компаний, таких как Zhejiang Huayou Cobalt и Chengxin Lithium Group.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати