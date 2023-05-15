Sinomine приостановила на неделю производство лития в Зимбабве

Зимбабвийское литиевое подразделение китайской компании Sinomine Resource приостановило работу на неделю из-за определенных административных вопросов, поднятых правительством южноафриканской страны.

Компания не уточнила, в чем заключаются опасения, но заявила, что тесно сотрудничает с властями, чтобы решить проблему.

В прошлом году Sinomine приобрела компанию Bikita Minerals, которая управляла единственной в Зимбабве и одной из старейших шахт по производству лития в Африке, за 180 млн долларов.

«Это уведомление предназначено для информирования заинтересованных сторон и наших партнеров о том, что мы приостановили свою деятельность на 7 дней для решения административных проблем на нашем заводе, поднятых властями», — говорится в заявлении Bikita Minerals.

«Как законопослушная компания, мы по-прежнему привержены полному соблюдению всех требований закона и рассчитываем возобновить работу после того, как все нерешенные вопросы будут закрыты».

Зимбабве может похвастаться одними из крупнейших в мире запасами лития в твердых породах и недавно получила более 700 млн долларов инвестиций от китайских компаний, таких как Zhejiang Huayou Cobalt и Chengxin Lithium Group.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



