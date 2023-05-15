JM в 2023 году ожидает значительное снижение дефицита палладия

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(РИА Новости/Прайм) - Дефицит палладия на мировом рынке сократится до минимальных 43 тысяч унций (1,34 тонны) по итогам 2023 года против 531 тысячи унций (16,5 тонны) по итогам прошлого года, говорится в материалах Johnson Matthey.

Согласно прогнозам экспертов, ожидается увеличение первичного предложения по всем трем металлам (платина, палладий, родий) в этом году в соответствии с улучшением доступности металлургических комбинатов в Южной Африке и некоторым дополнительным ростом на рудниках, которые в настоящее время реализуют программы расширения.

"Несмотря на то, что производство МПГ в России может сократиться, мы ожидаем, что "Норильский никель" мобилизует запасы металла, которые не были проданы в прошлом году, сохранив отгрузки примерно на уровне 2022 года", — говорится в обзоре.

Вторичные поставки также должны показать скромный рост, хотя по оценкам JM, существует некоторый риск снижения, если падение цен на палладий и родий вызовет увеличение "накопления" отработанных каталитических нейтрализаторов.

Прогнозируется, что спрос на МПГ останется относительно устойчивым, особенно на платину, рост которой может выражаться двузначным числом.

"В целом, мы ожидаем возвращения к более сбалансированным условиям на рынках МПГ в этом году. Хотя мы показываем рынок платины с небольшим дефицитом, на рынке имеется достаточный запас для удовлетворения потребительского спроса. Что касается палладия и родия, то риск сильного дефицита уменьшился ввиду неблагоприятных перспектив производства автомобилей с ДВС, а также замены палладия платиной в автокатализаторах и технических разработок, которые привели к высвобождению значительных количеств родия из стекловолоконной промышленности", — отметили эксперты JM.

По прогнозам JM, спрос на палладий в 2023 году снизится на 1% до 9,833 млн унций, предложение вырастет на 4% до 9,79 млн унций, включая первичное предложение — на 3,9% до 6,556 млн унций. Первичное предложение из России останется на уровне прошлого года — 2,6 млн унций, из ЮАР — вырастет на 7% до 2,44 млн унций.



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.



Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.



В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.



Производимая группой продукция поставляется в 37 стран Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Америки. Ее приобретают более 400 компаний-партнеров. Сбытовые офисы работают в Швейцарии, Китае и США.



«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





