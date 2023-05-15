De Beers заработала 480 млн долларов в четвертом цикле продаж

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De Beers объявила предварительный объем продаж по стоимости необработанных алмазов в размере 480 млн долларов США в четвертом торговом цикле 2023 года. Годом ранее в тот же период компания выручила 604 млн долларов, согласно сообщению Anglo American.

Алмазная компания выручила 542 млн долларов в ходе третьей продажи алмазного сырья в этом году.

«Продажи наших необработанных алмазов в четвертом цикле продаж в этом году немного снизились по сравнению с предыдущим циклом, поскольку отрасль вступила в период, который традиционно является сезонно более спокойным», — сказал исполнительный директор De Beers Эл Кук (Al Cook).

«Спрос на алмазное сырье также находился под влиянием продолжающейся макроэкономической неопределенности и более медленных темпов восстановления потребительского спроса со стороны Китая, чем многие ожидали», - добавил он.

De Beers повысила цены на алмазное сырье во втором цикле продаж, сделав то же самое в начале года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





