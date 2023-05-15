Наблюдательный совет АЛРОСА избрал Павла Маринычева гендиректором компании

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Наблюдательный совет АЛРОСА на очном заседании избрал Павла Маринычева на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на три года. Решение было принято единогласно.

Павел Маринычев сменил на этой должности Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года.

«Благодарю Наблюдательный совет АЛРОСА за оказанное доверие. На посту генерального директора я продолжу курс на укрепление лидирующих позиций компании в мировой алмазной отрасли. Наши стратегические приоритеты остаются неизменными. Несмотря на сложные геополитические условия, будем укреплять ресурсную базу, повышать производственную эффективность и качество управления. Особое внимание, как и прежде, необходимо уделять развитию кадрового резерва АЛРОСА, а также вопросам промышленной и экологической безопасности. Обязательно будем поддерживать социальные и природоохранные инициативы в регионах присутствия», – отметил Павел Маринычев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





