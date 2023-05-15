Эксклюзив
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
"Алроса" возобновила горные работы на трубке "Заря"
(ТАСС) - Алмазодобывающая компания "Алроса" возобновила горные работы на кимберлитовой трубке "Заря", которую не эксплуатировали 16 месяцев, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Айхальский ГОК "Алроса" возобновил горные работы на "Заре". В начале мая на трубке глубиной 150 м прогремел массовый промышленный взрыв. До этого месторождение подготавливали, ведь его не эксплуатировали 16 месяцев", - говорится в сообщении компании.
В компании отметили, что до конца 2023 на карьере планируется поднять до 1 млн куб.м пустой руды, а в 2024 году на трубке стартует добыча кимберлитовой руды, ее будут отрабатывать на обогатительной фабрике № 14.
С 2020 карьер "Заря" входит в состав карьера "Юбилейный".