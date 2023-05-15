"Алроса" возобновила горные работы на трубке "Заря"

Сегодня Новости

Кимберлитовую трубку не эксплуатировали 16 месяцев



(ТАСС) - Алмазодобывающая компания "Алроса" возобновила горные работы на кимберлитовой трубке "Заря", которую не эксплуатировали 16 месяцев, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

"Айхальский ГОК "Алроса" возобновил горные работы на "Заре". В начале мая на трубке глубиной 150 м прогремел массовый промышленный взрыв. До этого месторождение подготавливали, ведь его не эксплуатировали 16 месяцев", - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что до конца 2023 на карьере планируется поднять до 1 млн куб.м пустой руды, а в 2024 году на трубке стартует добыча кимберлитовой руды, ее будут отрабатывать на обогатительной фабрике № 14.

С 2020 карьер "Заря" входит в состав карьера "Юбилейный".





