Эксклюзив
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
Phillips выпустил каталог лотов 8-го Нью-йоркского часового аукциона
На торгах будет представлен выдающийся выбор изделий как известных, так и независимых часовщиков, среди которых такие значимые часы, как недавно поступившие на рынок винтажные Patek Philippe reference 2481 с потрясающим циферблатом с перегородчатой эмалью Pristine Forest («Девственный лес»), а также редкий и исключительно хорошо сохранившийся Philippe Dufour Simplicity диаметром 37 мм и многие другие.
После успешного мирового турне, начиная с 3 июня, часы будут выставлены на всеобщее обозрение в Нью-Йорке, а сам аукцион пройдет 10-11 июня.
«Начиная с седьмого года проведения аукционов в Нью-Йорке, для нас большая честь, что нам доверили невероятный выбор часов, охватывающий исключительные винтажные и современные наручные и карманные часы 20-го и 21-го веков», -прокомментировали Пол Бутрос (Paul Boutros), глава часового отдела в Северной и Южной Америке, и Изабелла Пройя (Isabella Proia), руководитель отдела продаж.
Алекс Шишло для Rough&Polished