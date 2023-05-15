Phillips выпустил каталог лотов 8-го Нью-йоркского часового аукциона

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Компания Phillips издала полный каталог лотов 8-го Нью-йоркского часового аукциона, в котором представлены более 130 исключительных и редких часов, включая ранее анонсированные исторически важные карманные часы Roger Smith Number Two.

На торгах будет представлен выдающийся выбор изделий как известных, так и независимых часовщиков, среди которых такие значимые часы, как недавно поступившие на рынок винтажные Patek Philippe reference 2481 с потрясающим циферблатом с перегородчатой эмалью Pristine Forest («Девственный лес»), а также редкий и исключительно хорошо сохранившийся Philippe Dufour Simplicity диаметром 37 мм и многие другие.

После успешного мирового турне, начиная с 3 июня, часы будут выставлены на всеобщее обозрение в Нью-Йорке, а сам аукцион пройдет 10-11 июня.

«Начиная с седьмого года проведения аукционов в Нью-Йорке, для нас большая честь, что нам доверили невероятный выбор часов, охватывающий исключительные винтажные и современные наручные и карманные часы 20-го и 21-го веков», -прокомментировали Пол Бутрос (Paul Boutros), глава часового отдела в Северной и Южной Америке, и Изабелла Пройя (Isabella Proia), руководитель отдела продаж.



Алекс Шишло для Rough&Polished





