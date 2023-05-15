Основные доходы Caledonia упали из-за низкой прибыли и производства

В первом квартале 2023 года компания Caledonia, у которой есть золотодобывающие предприятия в Зимбабве, зафиксировала снижение прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 2,25 млн долларов по сравнению с 14,5 млн долларов годом ранее.

В компании прокомментировали, что «разочаровывающая» прибыль была вызвана более низкими доходами и более высокими эксплуатационными расходами на Бланкете (Blanket) и оксидном руднике Бильбос (Bilboes).

Бланкет принес EBITDA в размере 11,3 млн долларов за квартал по сравнению с 19,5 млн долларов в предыдущем году.

Валовая выручка Caledonia за отчетный период составила 29,4 млн долларов по сравнению с 35,1 млн долларов в первом квартале 2022 года.

Более низкие доходы отражают более низкое производство золота на Бланкете.

Производство золота Caledonia в первом квартале составило 16 141 унцию по сравнению с 18 515 унций годом ранее.

Из общего объема производства на Бланкете было произведено 16 036 унций и на оксидном руднике Бильбос – 105 унций.

Производство на Бланкете было ниже, чем ожидалось, из-за незначительных механических поломок и проблем с логистикой, которые в настоящее время решены.

Caledonia заявила, что производственный план Бланкета до 31 декабря 2023 года в размере от 75 до 80 тыс. унций золота не изменится.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

