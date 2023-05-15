Искусственный интеллект следит за безопасностью работников «Норникеля»

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Быстринский комбинат начал использовать искусственный интеллект (ИИ) для обеспечения безопасности работников – система следит за использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Технология помогает обезопасить работу на производственных объектах и предотвратить несчастные случаи. ИИ непрерывно контролирует наличие спецодежды, застегнутых защитных касок, очков и других СИЗ. Специалисты также обучают систему распознавать и фиксировать применение сотрудниками страховочной привязи при работе на высоте, сообщает ttelegraf.ru.

«Сегодня система синхронизирована с камерами на участке дробления и измельчения обогатительной фабрики, технологическом участке, участке сушки и отгрузки готовой продукции, а также в центральных ремонтно-механических мастерских. Наблюдение ведется круглосуточно», – пояснили в пресс-службе «Норникеля».

Видеоанализ средств защиты – собственная разработка IТ-команды «Норникеля», которую внедрили на нескольких предприятиях Норильского и Кольского дивизионов. На Быстринском ГОКе добавили модуль Face ID, который идентифицирует сотрудников по лицу. Система настроена так, чтобы вести учет нарушений.

«Если работник нарушит правила применения СИЗ, система сформирует карточку нарушения и направит ее на рассмотрение линейному руководителю. Он примет решение в отношении сотрудника в зависимости от конкретной ситуации.

Далее карточка попадает на финальное рассмотрение координатору от отдела охраны труда и промышленной безопасности. После утверждения решения руководитель проводит поведенческий аудит безопасности с работником», – пояснил начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Быстринского ГОКа Сергей Чащин.

Безопасность и здоровье сотрудников – стратегический приоритет «Норникеля». Компания стремится к достижению нулевого количества несчастных случаев со смертельным исходом.



Алекс Шишло для Rough&Polished





