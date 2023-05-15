WPIC опубликовал 35-й квартальный отчет по платине

Сегодня Новости

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) опубликовал 35-й квартальный отчет по платине, в котором анализируется активность в первом квартале 2023 года и содержится обновленный прогноз на весь 2023 год.

В 1 квартале текущего года наблюдался всплеск интереса инвесторов, вызванный усилением глобальной неопределенности, сильным ростом спроса на платину и опасениями по поводу рисков для поставок на рудники.

Инвестиции в слитки и монеты подскочили на 71% в годовом исчислении в 1 квартале 23 года до 102 тыс унций, чему способствовало заметное восстановление в Японии. Ожидается, что эта тенденция сохранится в течение всего года с прогнозируемым увеличением на 79%.

Между тем, чистые вложения в платиновые ETF выросли на 43 тыс унций в 1 квартале 2023 года, обратив вспять чистый отток инвестиций за предыдущие шесть кварталов. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2023 году. Результат будет означать, что чистый инвестиционный спрос в 2023 году составит 433 тыс унций, что на 1073 тыс унций больше, чем в 2022 году.

Промышленный спрос на платину вырос на 8% в 1 квартале этого года, что обусловлено ростом спроса на химическую продукцию на 108% в связи с увеличением мощностей по производству параксилола в Китае. Ожидается, что увеличение мощностей по производству жидкокристаллического стекла в Китае компенсирует закрытие производства в Японии и приведет к росту спроса на платиновое стекло на 76% в годовом исчислении до 730 тыс унций.

В целом, по прогнозам, 2023 год станет рекордным для промышленного спроса, который вырастет на 17% в годовом исчислении до 2 628 тыс унций.

Спрос в автомобильном секторе в 1 квартале текущего года вырос на 9% до 806 тыс унций частично благодаря увеличению производства автомобилей, но главным образом за счет увеличения использования платины в автомобилестроении.

Ожидается, что в течение всего года мировой спрос на платину со стороны автомобильной промышленности вырастет на 12% в 2023 году до 3 255 тыс унций, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, производство автомобилей большой грузоподъемности (HDV), по прогнозам, вырастет на 6% в 2023 году, при этом объем производства в Китае подскочит на целых 26%. Во-вторых, ужесточение законодательства о выбросах вредных веществ в атмосферу, особенно в Китае, приведет к увеличению нагрузки, особенно на внедорожники и внедорожные транспортные средства. Наконец, увеличение производства платины для замены палладия в системах доочистки бензина приведет к дальнейшему росту потребления платины. Примечательно, что это означало бы дальнейший пересмотр в сторону повышения оценки замещения на 2023 год до 615 тыс унций.

Производство рафинированной руды снизилось на 8% в 1 квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и упало на 11% по сравнению с 4 кварталом 22 года, поскольку Россия не смогла компенсировать сокращение производства в Южной Африке. При этом прогнозируется, что поставки добытой платины сократятся на скромный 1% до 5 511 тыс унций в 2023 году, поскольку сокращение в Южной Африке частично компенсируется ростом в Зимбабве и Северной Америке.

По-прежнему сохраняется значительная неопределенность в отношении поставок платины в Южную Африку из-за продолжающегося дефицита электроэнергии в стране.

Мировая переработка платины оставалась вялой в первом квартале 2023 года, снизившись на 12% в годовом исчислении до 413 тыс унций из-за сокращения объемов автомобилей с истекшим сроком службы.

Объемы переработки также сдерживала нормативно-правовая база в Северной Америке, направленная на пресечение хищений автокатализаторов. Поскольку обе проблемы, вероятно, будут преобладать в течение 2023 года, прогнозируется, что годовой объем поставок платины для вторичной переработки сократится на 1% до 1 682 тыс. унций, говорится в докладе WPIC.



Алекс Шишло для Rough&Polished





