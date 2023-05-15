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17 апреля 2023
Phillips провел аукцион «белых перчаток» в Женеве
В мероприятии, проходившем 13 и 14 мая, приняли участие ценители часов из 69 стран, что способствовало созданию праздничной атмосферы в торговом зале отеля La Réserve, где собрались 600 коллекционеров, а также 1675 участников торгов, соревнующихся онлайн на Phillips.com.
100% из 203 предложенных часов были проданы, причем Phillips продал две модели за сумму, превышающую отметку в $3 млн, став единственным аукционным домом, достигшим такого успеха на минувшей неделе.
Выходные в Женеве ознаменовали важный момент для лидерства Phillips на рынке. Сила результатов была очевидна: средняя цена лота превысила 232 тыс швейцарских франков. Более того, общий объем продаж был самым высоким в этом сезоне в Женеве, что делает его не только третьим по величине за всю историю продаж Phillips, но и третьим по величине за всю историю часового дела.
Аукцион был наполнен захватывающими моментами, и звездный лот, несомненно, стал главным в шоу. Часы Rolex Ref. 6270, ласково называемые The End Game («Игра окончена»), были проданы за ошеломляющие 3 690 000 швейцарских франков, побив предыдущий мировой рекорд по количеству когда-либо проданных часов Rolex Ref. 6270. Эти исключительные наручные часы с хронографом из желтого золота могут похвастаться потрясающими драгоценными камнями и являются одними из восьми известных на рынке.
Одним из самых ожидаемых лотов стал хронограф Patek Philippe reference 2499 второй серии с вечным календарем из розового золота, который многие считают вершиной часового коллекционирования. После напряженной войны торгов часы в конечном итоге были проданы за впечатляющую сумму в 3 206 000 швейцарских франков.
Известно о существовании только восьми моделей из розового золота второй серии ref. 2499, причем эти часы часто называют "Моной Лизой часового коллекционирования".
Лидером в сегменте независимых часов стал турбийон Biver Carillon, уникальный титановый карильон, повторяющий прототип турбийона, принадлежащий Жан-Клоду Биверу (Jean-Claude Biver). Часы привлекли внимание публики и были проданы за ошеломляющую сумму в 1 270 000 швейцарских франков после семиминутной войны торгов между коллекционерами в торговом зале, по телефонам и онлайн, закончившейся бурными аплодисментами.
«Непоколебимая устойчивость рынка и ненасытный аппетит к высококачественным, редким и актуальным часам, как современным, так и винтажным, поистине замечательны. Мы очень рады сохранить наши позиции лидера рынка в области часовых аукционов в Женеве и приписываем этот успех напряженной работе команды Phillips watches по всему миру и неизменной поддержке наших клиентов, отправителей и участников торгов», - прокомментировал Александр Готби (Alexandre Ghotbi), глава часового подразделения Phillips в Европе и на Ближнем Востоке, старший международный специалист по часам и руководитель отдела продаж.
Алекс Шишло для Rough&Polished