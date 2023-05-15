Christie's объявил о предстоящем 7 июня аукционе великолепных драгоценностей

Фото: Christie's

На аукцион выставляется изысканное собрание драгоценностей из частных коллекций, а также украшения с автографами Cartier, Chaumet, Harry Winston, JAR, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels и Verdura.Аукцион возглавляет бриллиант Light of Peace («Свет мира» (эстимейт: $10 млн - $15 млн) - внутренне безупречный цвета D и типа IIa бриллиант грушевидной огранки весом 126,76 карата, предлагаемый без каких-либо оговорок.Ключевыми лотами являются также впечатляющие бриллианты и цветные бриллианты, в том числе превосходное кольцо с бриллиантом фантазийного ярко голубого цвета весом 3,10 карата (эстимейт $4,2 – $5,2 млн); необычная подвеска с ярко–желтым бриллиантом весом 50,40 карата (эстимейт $700 тыс – $1,2 млн) из коллекции Artistic Journey («Творческое путешествие»); кольцо с бриллиантом интенсивного розового цвета весом 4,01 карата (эстимейт $1,5 млн - $2,5 млн).Широко представлены цветные камни, в том числе великолепный бирманский сапфир Royal Blue ("Королевский голубой") весом 71,27 карата, красиво оправленный в бриллиантовую подвеску (эстимейт $3 млн – $5 млн); пара сережек от Harry Winston с изумрудом и бриллиантовой подвеской (эстимейт $500 тыс - $700 тыс); бирманский рубин весом 10,17 карата (эстимейт $400 тыс - $600 тыс).Будут представлены также известные драгоценности, относящиеся к 20-му веку, в том числе впечатляющее изумрудно-бриллиантовое колье Chaumet в стиле ар-деко (оценка $2 млн - $3 млн) от семьи Ротшильдов.Другим ключевым лотом являются великолепные драгоценности Энн Эйзенхауэр (Anne Eisenhower), представляющие собой потрясающую коллекцию украшений от самых известных ювелирных домов.Топ–лот распродажи - культовый браслет с рубинами и бриллиантами Jarretière («Подвязка»), приобретенный Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) в 1937 году у Van Cleef & Arpels (эстимейт 2,5 млн - $4,5 млн).