Eastplats увеличивает выручку в первом квартале благодаря росту продаж хрома

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Eastplats, которая владеет несколькими активами металлов платиновой группы (ПМГ) и хрома в Южной Африке, сообщает, что ее выручка выросла на 26,7% до 22,1 млн долларов США в первом квартале 2023 года по сравнению с 17,4 млн долларов годом ранее.

В сообщении компании говорится, что рост выручки был в основном связан с увеличением продаж хрома на свободном рынке третьим сторонам в отчетном периоде, что компенсировалось сокращением выручки от МПГ, поскольку спотовые цены на МПГ, особенно цены на палладий, в текущем периоде были ниже, чем цены на палладий в сопоставимый период.

Горнодобывающая компания зарегистрировала увеличение операционной прибыли шахты на 53,8% до 5,2 млн долларов в первом квартале по сравнению с 3,4 млн долларов в предыдущем году, что привело к увеличению валовой прибыли на 23,7% по сравнению с 19,5% годом ранее.

Его операционная прибыль составила 3,5 млн долларов в первом квартале по сравнению с операционным доходом в размере 100 000 долларов в предыдущем году.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 1,3 млн долларов или 0,01 доллара США прибыли на акцию в первом квартале, по сравнению с чистой прибылью, приходящейся на акционеров, в размере 3 млн долларов или 0,02 доллара США прибыли на акцию в соответствующем предыдущем периоде.

Снижение чистой прибыли было в основном связано с убытком от курсовых разниц, поскольку южноафриканский рэнд ослаб по отношению к доллару США.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





