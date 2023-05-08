Newmont заключила окончательное соглашение о приобретении Newcrest

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Американская горнодобывающая корпорация Newmont согласилась приобрести компанию Newcrest, крупного австралийского производителя золота, в рамках австралийской схемы соглашения, в соответствии с которой Newmont приобретет 100% выпущенных акций Newcrest Mining Limited.

Акционеры Newcrest получат по 0,400 акций Newmont за каждую акцию Newcrest и специальный дивиденд в размере до $1,10 доллара США на акцию, выплачиваемый Newcrest, что представляет собой премию в размере 30,4%.

Сделка осуществляется при соблюдении обычных условий, включая одобрение акционеров, завершение ожидается в четвертом квартале 2023 года.

«Объединение Newmont и Newcrest представляет собой исключительное ценностное предложение для акционеров и других заинтересованных сторон. Это создает лидирующее в отрасли портфолио с многолетним опытом добычи золота и меди в самых благоприятных горнодобывающих юрисдикциях мира», - сказал Том Палмер (Tom Palmer), президент и главный исполнительный директор Newmont.

«Эта сделка также увеличивает ежегодное производство меди в Newmont – металла, жизненно важного для новой энергетической экономики, и добавляет почти 50 млрд фунтов запасов меди и ресурсов Newcrest к нашему надежному и сбалансированному портфолио. Мы намерены быстро реализовать эти возможности, чтобы создать превосходную ценность для наших акционеров, рабочей силы, принимающих сообществ и правительств», - добавил он.

«Эта сделка объединяет двух ведущих мировых производителей золота, принося акционерам Newcrest значительную выгоду благодаря признанию нашей выдающейся стратегии роста. В дополнение к постоянным преимуществам слияния этих ведущих портфелей, объединенная группа установит новый стандарт в производстве золота, одновременно извлекая выгоду из сырья и растущего спроса на медь, а также занимая лидирующие позиции на рынке в области безопасности и устойчивого развития», - сказал, со своей стороны, Питер Томсетт (Peter Tomsett), председатель правления Newcrest.



Алекс Шишло для Rough&Polished





