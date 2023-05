DMCC успешно завершил выездную презентацию Made For Trade Live в Индии

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), являющийся ведущей в мире зоной свободной торговли, и Управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству на прошлой неделе успешно завершили выездную презентацию Made For Trade Live («Содействие развитию торговли») в Индии. На протяжении всего роуд-шоу, которое охватило индийские города Мумбай, Сурат и Джайпур, DMCC выделял Дубай как платформу для выхода индийских компаний на международный рынок.

Флагманское объявление DMCC было сделано на заключительном этапе роуд-шоу в Мумбаи, когда компания объявила о своем партнерстве с фирмой бизнес-услуг PP Shah and Associates для открытия представительства в Мумбае, Индия. Через новый офис DMCC стремится укрепить отношения между ОАЭ и Индией в поддержку Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Индией (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA), подписанного в прошлом году. Используя прочную нормативно-правовую базу DMCC и репутацию в индийских деловых кругах, представительство предоставит универсальное решение для индийских компаний, стремящихся к расширению за счет Дубая, и поможет им установить присутствие в DMCC.

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «Двусторонняя торговля между ОАЭ и Индией достигла исторического уровня, увеличившись на 14% и достигнув 76,9 млрд долларов США за 11 месяцев после внедрения CEPA. Имея более 3 700 индийских предприятий в нашей свободной зоне, DMCC играет основополагающую роль в содействии двусторонней торговле и инвестициям между ОАЭ и Индией. Открытие представительства в Мумбаи — следующий ключевой шаг в развитии этих отношений, демонстрирующий нашу глубокую приверженность бизнесу в Индии и на всем субконтиненте».

На выездной презентации, организованной в партнерстве с Федерацией торгово-промышленных палат Индии (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, FICCI), руководители высшего звена DMCC выступили перед 500 индийскими государственными органами и лидерами бизнеса из различных секторов. Беседы были посвящены уникальной, благоприятной для бизнеса среде Дубая и множеству преимуществ регистрации в DMCC.

Компания PP Shah and Associates заявила: «Благодаря этому партнерству с DMCC мы преодолеем разрыв между нашими странами и еще больше поддержим успех индийского бизнеса. DMCC предлагает уникальную экосистему, которая обеспечивает уверенность благодаря строгим правилам и основам, экономическим выгодам за счет конкурентоспособных офисных помещений, а также ряду удобств и услуг, которые упрощают ведение бизнеса как для индийских предпринимателей, так и для крупных компаний. Мы с нетерпением ждем возможности содействовать международной экспансии большего числа индийских предприятий с помощью этой рекламной инициативы, что, в свою очередь, поможет им процветать в Дубае».

Представительство DMCC в Мумбае, Индия, возглавляет ветеран отрасли Сиддхарт Шах (Siddharth Shah), выпускник IIT-Bombay и Wharton Business School с 15-летним опытом работы в банковской сфере и консалтинге. Офис будет заниматься всеми решениями по регулированию, соответствию нормативно-правовым актам и регистрации компаний, а также будет предоставлять эксклюзивные пакеты лицензий для индийских предприятий.

Индия и более широкий субконтинент были отмечены как регион высокого стратегического роста для DMCC во многих отраслях промышленности. Ранее в этом году DMCC и Сельскохозяйственный фонд субконтинента Бхарат (Bharat Subcontinent Agri Foundation, BSAF) подписали Меморандум о взаимопонимании для развития глобального сектора сельскохозяйственных товаров между ОАЭ и Южной Азией. Меморандум о взаимопонимании, нацеленный на рост мирового сектора сельскохозяйственных товаров и укрепление торговых связей между ОАЭ, позволит DMCC и BSAF стать партнерами в проектах FoodTech и AgriTech, поделиться перспективными возможностями для бизнеса и расширить передачу знаний посредством выставок и конференций.



