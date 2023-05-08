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17 апреля 2023
AngloGold переключает первичный листинг на США, так как «переросла» Южную Африку
AngloGold Ashanti планирует перенести свой основной листинг из Йоханнесбурга в Нью-Йорк, чтобы получить доступ к более широкому пулу инвесторов и снизить риски, связанные с Южной Африкой.
Reuters сообщает, что этот шаг связан с тем, что добыча полезных ископаемых в Южной Африке становится все более сложной и дорогостоящей из-за геологических ограничений, связанных с добычей одних из самых глубоких запасов золота в мире.
«Мы сделали это по стратегическим причинам. Самый большой пул золотого капитала находится в США, и было ясно, что вторичный листинг с участием Южной Африки ограничивает доступ к этому пулу капитала», — цитирует агентство исполнительного директора AngloGold Альберто Кальдерона (Alberto Calderon).
Он также сообщил, что две трети объемов акций AngloGold уже торгуются в Нью-Йорке, где у компании зарегистрированы депозитарные расписки.
AngloGold сосредоточила свое внимание на более прибыльных рудниках в Гане, Танзании, Демократической Республике Конго, Австралии и Америке.
Горнодобывающая компания завершила продажу своих южноафриканских шахт в 2020 году.
Корпорация также перенесет свою штаб-квартиру в Соединенное Королевство, но сохранит офис в Южной Африке.
27 июня 2023 года AngloGold также будет исключена из листинга Австралийской фондовой биржи из-за продолжающейся низкой частоты торгов и низких объемов ее ценных бумаг, торгуемых на бирже.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished