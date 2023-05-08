В ближайшее время Набсовет АЛРОСА рассмотрит кандидатуру П.А. Маринычева на должность руководителя компании

«В связи с планирующимся уходом с данной позиции Сергея Сергеевича Иванова кандидатура Павла Алексеевича Маринычева будет в ближайшее время вынесена на решение Набсовета компании в целях сохранения преемственности реализации стратегии и долгосрочной программы развития АЛРОСА, удержания и дальнейшего обеспечения ее устойчивого положения на мировом алмазно-бриллиантовом рынке в нынешних геополитических условиях, эффективного продолжения начатых трансформационных процессов и ключевых перспективных проектов», - говорится в сообщении АЛРОСА, распространенном в понедельник.В нем отмечается, что П. А. Маринычев с 2016 года возглавляет один из ключевых производственных активов группы АЛРОСА – дочернюю компанию «Алмазы Анабара». Ранее занимал должность Первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), на которой более шести лет курировал вопросы геологии, недропользования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства. С 2014 года входит в Кадровый резерв Президента РФ (резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации), состоит в Резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия) и в Кадровом резерве для замещения ключевых позиций высшего звена АЛРОСА.С. С. Иванов продолжит работу в Наблюдательном совете АЛРОСА, будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании.Министр финансов Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета АЛРОСА А.Г. Силуанов: «За последние несколько лет компания смогла полномасштабно перестроиться, реструктурировать все критически важные направления деятельности, включая сбыт, закупки, добычу, финансы. Результат - рекордные за всю историю «АЛРОСА» объемы добычи, продаж и дивидендов. В компании сформирована одна из лучших на рынке управленческих команд, запустившая больше сотни проектов для обеспечения устойчивости и прозрачности работы АЛРОСА на годы вперед. Теперь самое важное: обеспечить преемственность в реализации стратегии и сохранить достигнутое в новых геополитических реалиях. Директивы правительства России по вопросу освобождения с должности Генерального Директора – Председателя Правления Иванова С. С. и избранию на позицию главы компании Маринычева П. А. получены, заседание Набсовета состоится в ближайшее время».Глава Республики Саха (Якутия) А. С. Николаев: «Я очень благодарен Сергею Иванову: за прошедшие шесть лет АЛРОСА сделала гигантский шаг в развитии и качественной трансформации как лидер мировой алмазодобычи, сформировала прочный задел на многие годы вперед, стала финансово прозрачной для акционеров и, как системообразующая для Якутии компания, всегда вела эффективный диалог по вопросам социального взаимодействия. Сегодня на позиции нового Генерального директора компании необходим управленец с соответствующим опытом работы в производстве, знанием непростой специфики компании и глубоким пониманием тех процессов, которые были в ней запущены в последние годы. Я знаю Павла Маринычева много лет и по его работе в Правительстве Якутии, и по взаимодействию с ним на должности руководителя «Алмазов Анабара». Поэтому рекомендую его как высокопрофессионального, продвинутого, активного руководителя и глубоко порядочного человека, всегда неравнодушного к нуждам людей и вопросам развития нашей республики».Генеральный директор АЛРОСА С. С. Иванов: «Менеджмент компании, включая высшее руководство, руководителей всех ключевых функций и активов Группы целиком и полностью поддерживает рекомендацию по назначению на должность Генерального директора П. А. Маринычева. Павел Алексеевич один из самых результативных и перспективных менеджеров компании, пользуется безусловным авторитетом в коллективе и неоднократно подтверждал свою эффективность, в том числе в кризисных ситуациях. Его назначение позволит компании продолжить развиваться в соответствии с актуальной стратегией Группы, не останавливаться в реализации принятых планов и избежать рисков переходного этапа при смене руководства».