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17 апреля 2023
Необыкновенный розовый алмаз Rosa Estrella из Бразилии на аукционе AV Globale
Фото: AV Globale
AV Globale, известный аукционный дом, сообщил об обнаружении редкого розового алмаза весом 7,44 карата.
Добытый в недрах Юго-восточной Бразилии, этот великолепный камень может похвастаться ярко-розовым оттенком с исключительным уровнем насыщенности.
Как ожидается, Rosa Estrella («Роза Эстрелла») получит ошеломляющую цену на предстоящем международном тендере AV Globale, который пройдет с 10 по 14 июня 2023 года на знаменитой Дубайской алмазной бирже.
Его редкость и замечательные свойства позиционируют камень как весьма востребованную инвестиционную возможность, символизирующую как великолепие природных сокровищ, так и очарование исключительных драгоценных камней, сообщает AV Globale.
Alex Shishlo для Rough&Polished