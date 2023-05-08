RICHEMONT объявила о высоких показателях за год, закончившийся 31 марта 2023 года

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Продажи и операционная прибыль группы достигли рекордно высокого уровня - 19 953 млн евро и 5 031 млн евро соответственно.

Объем продаж вырос на 19% по фактическим обменным курсам и на 14% по постоянным обменным курсам за счет розничной торговли, которая увеличилась на 22% по фактическим обменным курсам и на 17% по постоянным обменным курсам, что составляет 68% продаж группы.

Рост объемов продаж отмечен во всех регионах, каналах сбыта и сферах бизнеса при фактических и постоянных обменных курсах.

Рост возобновился в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где продажи выросли на 6% по фактическим курсам и на 1% по постоянным обменным курсам.

Двузначный рост зафиксирован во всех других регионах по фактическим и постоянным обменным курсам, во главе с Японией и Европой.



Алекс Шишло для Rough&Polished





