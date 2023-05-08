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10 апреля 2023
Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев
По данным одного из собеседников агентства, этот вопрос уже можно считать решенным, по информации другого - проект правительственной директивы госпредставителям в наблюдательном совете о досрочном прекращении полномочий Иванова и избрании Маринычева подготовлен, но информации о подписании документа у него пока нет.
О кадровых перестановках может быть объявлено на ближайшем заседании набсовета "АЛРОСА", сообщил еще один источник "Интерфакса", близкий к совету.
Контракт с новым гендиректором "АЛРОСА" может быть подписан на 3 года.
Таким же был первый контракт Иванова в "АЛРОСА" в 2017 году. В 2020 году он был переизбран на должность генерального директора - председателя правления сроком на пять лет.
Несмотря на то, что контракт Иванова истекает лишь в 2025 году, он решил покинуть алмазодобывающую компанию и перейти в Volga Group Геннадия Тимченко, сообщал РБК в декабре 2022 года.
Иванов, сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова, в феврале 2022 г попал в SDN-list.
"АЛРОСА" также попала под санкции США. Несмотря на этот факт и уход ряда долгосрочных клиентов, компании в целом удалось стабилизировать сбыт, опираясь на традиционных индийских контрагентов и рассчитываясь в валютах дружественных стран.
Маринычеву 44 года. Россыпную "дочку" "АЛРОСА" он возглавил в июне 2016 года, до этого в течение 6 лет работал заместителем и первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия). В 2005-2010 гг. он работал в руководстве "Сахатранснефтегаза".