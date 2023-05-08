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17 апреля 2023
Узбекская ювелирная выставка в Ташкенте
Фото: Uzbek Jewellery Fair
26-28 мая в центре узбекской столицы пройдет выставка Uzbek Jewellery Fair, которую проводит Ассоциация ювелирной промышленности Узбекистана. В экспозиции будут представлены премиальные коллекции от производителей из 25 стран мира.
Ювелирный рынок Узбекистана продолжает динамичное развитие при существенной поддержке руководства страны: сняты пошлины на ввоз драгоценных камней, отменены лицензии на ввоз золота, серебра и других драгоценных металлов. Президентская программа ускоренного роста ювелирной отрасли включает снижение налоговой нагрузки и упрощение экспортно-импортных операций, а также привлечение иностранных инвестиций в создание производственных предприятий.
На выставке будет представлена не только ювелирная продукция и драгоценные камни, но и новейшие производственные технологии от итальянской ассоциации AFEMO.
В деловой программе примут участие приглашенные эксперты из мировых исследовательских и образовательных заведений.
Объявлен прием заявок на участие в конкурсе ювелирного дизайна Uzbek Jewellery Award Charming East в номинациях на лучшие украшения из золота и серебра, с драгоценными и полудрагоценными камнями, на отражение исторического наследия. Предусмотрено также творческое соревнование на лучший эскиз ювелирного изделия, приз зрительских симпатий, а также номинация для инноваций в области технологий.
Задача конкурса – продолжение национальных традиций декоративно-прикладного искусства, развитие международного сотрудничества, открытие новых имен в ювелирной индустрии. Победители будут объявлены 27 мая. Для лауреатов предусмотрены награды: за 1 место - стенд 6 кв. м на выставке UJF 2024; за 2 место – оплата размещения в отеле на 2-3 ночи при посещении одной из зарубежных ювелирных выставок 2024 года (выбор зарубежной выставки за организатором); 3 место – оплата онлайн-курса по направлению «ювелирное дело». Обладатель Приза зрительских симпатий получит возможность публикации интервью на портале Jewelry-Report и в других партнерских СМИ.
Выставка, по словам организаторов, предоставит уникальную возможность производителям показать свой лучший ассортимент покупателям элитных ювелирных изделий в Узбекистане и соседних странах.
Мероприятие сопровождается государственной поддержкой и обещает стать крупнейшим в регионе.
Галина Семенова для Rough&Polished