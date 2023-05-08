Эксклюзив
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
B2Gold увеличила объем производства золота в первом квартале
Объем производства включает 16 137 унций продукции, поступившей от компании Caliber Mining.
На руднике Фекола (Fekola) в Мали за квартал было добыто 165 864 унции золота, чему способствовала благоприятная последовательность этапов добычи в 2023 году, когда производственный этап 6 на Феколе начнет отправлять руду с высоким содержанием золота на обогатительную фабрику.
Рудник Отжикото (Otjikoto) в Намибии, в котором компании принадлежит доля в 90%, в первом квартале произвел 38 491 унцию золота.
B2Gold заявила, что находится на пути к выполнению своего годового прогноза общего объема производства золота в диапазоне от 1 млн до примерно 1,1 млн унций, включая до 70 000 унций, приходящихся на компанию Caliber Mining.
B2Gold объявила дивиденды в денежной форме за первый квартал 2023 года в размере 0,04 доллара на обыкновенную акцию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished