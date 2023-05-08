B2Gold увеличила объем производства золота в первом квартале

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Компания B2Gold зафиксировала общий объем производства золота в размере 266 856 унций в первом квартале 2023 года по сравнению с 209 365 унциями годом ранее.

Объем производства включает 16 137 унций продукции, поступившей от компании Caliber Mining.

На руднике Фекола (Fekola) в Мали за квартал было добыто 165 864 унции золота, чему способствовала благоприятная последовательность этапов добычи в 2023 году, когда производственный этап 6 на Феколе начнет отправлять руду с высоким содержанием золота на обогатительную фабрику.

Рудник Отжикото (Otjikoto) в Намибии, в котором компании принадлежит доля в 90%, в первом квартале произвел 38 491 унцию золота.

B2Gold заявила, что находится на пути к выполнению своего годового прогноза общего объема производства золота в диапазоне от 1 млн до примерно 1,1 млн унций, включая до 70 000 унций, приходящихся на компанию Caliber Mining.

B2Gold объявила дивиденды в денежной форме за первый квартал 2023 года в размере 0,04 доллара на обыкновенную акцию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





