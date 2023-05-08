Прибыль Lucara Diamond в первом квартале сократилась из-за продолжающегося снижения цен на алмазы

Сегодня Новости

Выручка Lucara Diamond от продажи алмазов, добытых на руднике Карове (Karowe) в Ботсване в первом квартале 2023 года, составила 42,8 млн долларов США по сравнению с 68,2 млн долларов годом ранее.

Горнодобывающая компания заявила, что снижение выручки отражает запланированное изменение ассортимента продукции в начале 2023 года в сочетании с продолжающимся снижением цен на алмазы по сравнению с высокими ценами, наблюдавшимися в первом квартале 2022 года.

«Как и ожидалось, в первом квартале доходы оказались ниже, чем в сопоставимом периоде, из-за изменения состава перерабатываемой руды и низких цен на алмазное сырье в результате продолжающейся геополитической и экономической неопределенности», — заявила генеральный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas).

Она сказала, что прогноз компании на год остается неизменным, поскольку наибольшее влияние на ее выручку в первом квартале оказывает состав руды, который возвращается к тому, чтобы вносить больший вклад в добычу в связи с поступлением материала из южной доли месторождения в последующих кварталах.

Несмотря на общее снижение выручки, фундаментальные показатели алмазного рынка продолжали оказывать поддержку высоким ценам, по мере того как количество алмазов, проданных компании HB, увеличилось по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

«Естественная изменчивость качества камней весом 10,8 карата и выше в любой производственный период или финансовый квартал приводит к колебаниям в зарегистрированных доходах и связанных с ними надбавках к цене», — отмечают в компании.

Lucara Diamond также сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 15,3 млн долларов в первом квартале по сравнению с 36 млн долларов годом ранее, при этом изменение напрямую связано со снижением выручки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





