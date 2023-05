Волна инноваций в дизайне часов с бриллиантами

Сегодня Новости

Компания Dimexon, поставщик этических бриллиантов и один из ведущих игроков индустрии производства природных бриллиантов, отметила волну инноваций в дизайне часов с бриллиантами.

Компания Dimexon, специализирующаяся на мелких бриллиантах категории «меле» и калиброванных круглых бриллиантах, является предпочтительным партнером ряда самых эксклюзивных часовых и ювелирных домов в мире, некоторые из которых были представлены на недавнем швейцарском часовом салоне Watches and Wonders.

Как отметили в Dimexon, выставка показала, что бриллианты все чаще представляются инновационными способами. Вместо того чтобы просто придать дополнительный блеск безелям и часовым меткам, бриллианты вставляют в оправу или добавляют в часы неожиданным образом, например, в архитектуру механизма.

«На выставке Watches and Wonders и других часовых выставках в Женеве на той неделе бриллианты были ключевой темой обсуждения, и многие бренды использовали камни инновационными, свежими способами. Например, итальянский ювелир класса люкс Bulgari представил новый стиль золотого тубогаза, который впервые позволяет вставлять бриллианты в браслеты его культовых часов Serpenti. Cartier продемонстрировал новые серии своих часов Ballon Bleu, циферблат которых украшен подвижными бриллиантами-«меле», в то время как Chanel использовала бриллианты в скелетонизированных механизмах некоторых своих новых часов, включая премьерные Camélia X-Ray», - прокомментировал Вишал Мехта (Vishal Mehta), директор Dimexon.

Женева становится важным центром мировой торговли часами и ювелирными изделиями. Несмотря на то, что швейцарский город издавна имеет репутацию центра часового дела, выставка Watches and Wonders и более широкая Женевская часовая неделя делают его ключевым местом встреч профессионалов.

На этой неделе представители индустрии вновь посетят город по случаю открытия выставки драгоценных камней GemGenève в женевском Palexpo (11-14 мая).

«Женева действительно сейчас является центром активности европейских ювелирных и часовых брендовых выставок, и мы приветствуем этот сдвиг. На этой неделе наша команда посетит GemGenève, и мы с нетерпением ждем встречи с клиентами и коллегами, а также посещения некоторых презентаций, посвященных этике и ответственности. Как участник инициативы Watch & Jewellery Initiative 2030 мы считаем, что позитивных изменений можно добиться только совместными усилиями представителей отрасли, поэтому мы с нетерпением ждем возможности принять участие в этих дискуссиях», - сказал Мехта.



Алекс Шишло для Rough&Polished