Harmony Gold увеличивает доход и добычу золота

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Выручка Harmony Gold Group увеличилась на 11% до 33 982 млн рандов за девять месяцев 2023 финансового года с 30 669 млн рандов в предыдущем отчетном периоде.

В сообщении компании говорится, что рост был в основном обусловлен более высокой средней ценой полученного золота, которая выросла на 13% до 992 899 рандов за килограмм (кг) с 877 249 рандов за кг, наряду с увеличением содержания драгметалла, добытого подземным способом, за отчетный период.

Производство золота компанией увеличилось на 2% до 33 785 кг (1 086 213 унций) за рассматриваемый период с 33 241 кг (1 068 718 унций) годом ранее после корректировки на закрытие рудника Бамбанани (Bambanani) в конце 2022 финансового года.

В сообщении компании говорится, что среднее содержание извлеченного золота на подземных производствах в Южной Африке увеличились на 7% до 5,68 г/т за девять месяцев с 5,39 г/т в предыдущем отчетном периоде, закончившемся 31 марта 2022 года.

Более высокое содержание извлекаемого золота в ходе подземной добычи сохранялось с первой половины финансового года до третьего квартала, что обеспечило хорошие результаты Harmony Gold в отчетном периоде.

Harmony Gold заявила, что ее чистый долг уменьшился до 4 512 млн рандов (253 млн долларов США) с 4 710 млн рандов (277 млн долларов США) по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Баланс компании оставался сильным, в результате чего отношение чистого долга к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) сократилось до 0,5 с 0,6 раза.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





