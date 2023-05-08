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10 апреля 2023

Kavango Resources начинает буровую кампанию в Ботсване

Сегодня
Новости
Компания Kavango Resources, специализирующаяся на разведке металлов в Южной Африке, в течение трех недель должна начать кампанию бурения на своем проекте Калахари Сьюче Зоун Норт (Kalahari Suture Zone North, KSZ) в Ботсване.
Она подписала контракт с компанией Mindea Exploration на бурение кластера в трех направлениях B, которые определены ею в районе проекта.
Техническая команда Kavango Resources отдала приоритет направлениям B для испытаний на бурение после повторного моделирования их электрической проводимости с тем, чтобы она соответствовала диапазону возможных массивных сульфидов, содержащих элементы никеля, меди и платины.
«Мы рады вернуться к бурению на проекте Калахари Сьюче Зоун. После того, как в прошлом году «почти промахнулся» проводник B1, мы тщательно подготовились к возвращению к этому объекту, — сказал исполнительный директор Kavango Resources Бен Терни (Ben Turney). — В прошлом году компания Mindea Exploration успешно пробурила для нас две скважины в этом районе, преодолев сложные грунтовые условия. Мы вместе многому научились в ходе этой кампании и уверены, что команда Mindea Exploration даст нам наилучшие шансы на успешное пересечение проводника B1 в 28 700 сименсов».
Он сказал, что такой высокий уровень электрической проводимости является одним из самых убедительных геофизических показателей при разведке никеля/меди.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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