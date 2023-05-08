FCRF: цены на цветные бриллианты продолжали расти на 1,3% в первом квартале 2023 года

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Объявляя результаты Индекса цветных бриллиантов (Fancy Color Diamond Index, FCDI) за первый квартал 2023 года, Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) в своем пресс-релизе указывает, что средняя цена на бриллианты всех цветов и размеров выросла на 1,3% после увеличения на почти на 4% в 2022 году.Согласно отчету, этот рост контрастировал с квартальной тенденцией цен на бесцветные бриллианты: -2,8% и -17,6% за предыдущие 12 месяцев. Камни в категории Fancy Vivids во всех цветах продемонстрировали самый высокий рост на 1,7% по сравнению с категориями Fancy Intense и Fancy, которые показали умеренный рост на 1,3% и 0,5% соответственно. В первом квартале 2023 года желтые бриллианты показали более заметное повышение на 2,1%, чем розовые – на 1,1% и голубые – на 0,2%.Желтые бриллианты: камни выросли в цене на 2,1% в первом квартале (6% за последние 12 месяцев), что привело к росту на 2,5% в категории Fancy Vivid и на 2,0% в категории Fancy Intense. Наибольший рост был отмечен в категории Fancy Vivid для 10-каратных бриллиантов (4,8%), а 5-каратные Fancy Vivid (4,0%) заняли второе место. Трехкаратные Fancy Vivid (0,3 %), 5-каратные Fancy (0,3 %) и 8-каратные Fancy (0,2 %) показали самый скромный прирост.Розовые бриллианты: они выросли в целом на 1,1%, в основном за счет категорий Fancy Vivid и Fancy Intense, цены на которые увеличились на 1,3%. Категория Fancy была довольно стабильной, поднявшись всего на 0,3%. Интересно, что 1,5-каратные Fancy были единственной категорией, которая показала снижение (-1,2%).Голубые бриллианты: цены на эти камни почти не изменились в первом квартале 2023 года (0,2%), при этом категория Fancy Vivid (0,6%) превзошла категории Fancy (0,2%) и Fancy Intense (-0,4%). Трехкаратные бриллианты в категории Fancy Vivid и двукратные Fancy продемонстрировали самый высокий рост – 1,9% и 1,7% соответственно. Самый слабый результат был у однокаратных камней в категории Fancy (-1,4%).Эфраим Цион (Ephraim Zion), член правления FCRF, сказал: «Рост цен отражает высокий спрос на желтые бриллианты на рынке, а также сильную конкуренцию на тендерах на алмазное сырье. Несмотря на некоторое снижение цен на бесцветные бриллианты в этом квартале, цветные камни продолжают демонстрировать стабильный спрос».