Эксклюзив

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

08 мая 2023

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Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

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«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Sarine объявила о слиянии GCAL с Sarine Group

Сегодня
Новости
Компания Sarine Technologies Ltd объявила о закрытии соглашения о приобретении между Sarine и Gem Certification & Assurance Lab, Inc (GCAL).
Слияние создает прочную синергию между ведущими технологиями Sarine и, в частности, ее революционной облачной системой e-Grading™ на базе искусственного интеллекта и парадигмой прослеживаемости Sarine Journey™ на основе проверяемых данных, а также сильным брендом GCAL на рынке США и бескомпромиссным контролем качества, подкрепленным уникальной для отрасли гарантией для потребителей.
Скоро объединенная компания GCAL USA LLC войдет в состав группы Sarine, но по-прежнему будет управляться опытной управленческой командой GCAL, которая сохранит значительный интерес в компании в рамках сделки. Sarine будет принадлежать 70% акций GCAL USA LLC. Нынешние клиенты GCAL продолжат непрерывно получать услуги GCAL по оцениванию и сертификации.
Клиенты в США (и во всем мире) смогут получить свои гарантированные сертификаты GCAL не только для бриллиантов, прошедших сортировку в США по конкретным программам, но и для многих бриллиантов, обработанных с помощью растущей установленной базы систем классификации Sarine в различных производственных центрах, которые позволят оценивать и сортировать на месте в кратчайшие сроки и без косвенных затрат на отправку в стороннюю внешнюю лабораторию драгоценных камней, а также дополнительные поддающиеся проверке данные для отслеживания.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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