Sarine объявила о слиянии GCAL с Sarine Group

Компания Sarine Technologies Ltd объявила о закрытии соглашения о приобретении между Sarine и Gem Certification & Assurance Lab, Inc (GCAL).

Слияние создает прочную синергию между ведущими технологиями Sarine и, в частности, ее революционной облачной системой e-Grading™ на базе искусственного интеллекта и парадигмой прослеживаемости Sarine Journey™ на основе проверяемых данных, а также сильным брендом GCAL на рынке США и бескомпромиссным контролем качества, подкрепленным уникальной для отрасли гарантией для потребителей.

Скоро объединенная компания GCAL USA LLC войдет в состав группы Sarine, но по-прежнему будет управляться опытной управленческой командой GCAL, которая сохранит значительный интерес в компании в рамках сделки. Sarine будет принадлежать 70% акций GCAL USA LLC. Нынешние клиенты GCAL продолжат непрерывно получать услуги GCAL по оцениванию и сертификации.

Клиенты в США (и во всем мире) смогут получить свои гарантированные сертификаты GCAL не только для бриллиантов, прошедших сортировку в США по конкретным программам, но и для многих бриллиантов, обработанных с помощью растущей установленной базы систем классификации Sarine в различных производственных центрах, которые позволят оценивать и сортировать на месте в кратчайшие сроки и без косвенных затрат на отправку в стороннюю внешнюю лабораторию драгоценных камней, а также дополнительные поддающиеся проверке данные для отслеживания.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

