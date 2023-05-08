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10 апреля 2023
Mountain Province Diamonds объявила результаты добычи и продаж за 1 квартал 2023 года
Было добыто 1 319 603 каратов алмазов, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года (первый 1 квартал 2022 года: 1 185 156 каратов), при среднем содержании 1,72 карата на тонну, что на 3% превышает показатель первого квартала 2022 года (1,67 карата на тонну).
В течение квартала продано 961 024 каратов, общая выручка составила 128,7 млн канадских долларов ($95,0 млн) при средней реализованной стоимости канадских 134 доллара за карат ($99). Это является рекордным по выручке квартальным результатом для компании.
Данные результаты выгодно отличаются от двух продаж на открытом рынке в первом квартале 2022 года, когда было продано 506 567 каратов на общую сумму 84,7 млн долларов США (66,7 млн долларов США).
«В первом квартале 2023 года компания добилась рекордных продаж благодаря трем продажам, которые включали три полных производственных отгрузки и высокие цены на алмазы меньшего размера. По сравнению с 1 кварталом 2022 года достигнутая более низкая средняя цена продажи может быть в первую очередь обусловлена различным ассортиментом товаров, проданных в обоих кварталах, при этом рыночные цены также скорректировались в сторону понижения с рекордно высокого уровня, наблюдавшегося в начале прошлого года», - прокомментировал Рид Макки (Reid Mackie), вице-президент компании по продажам и маркетингу.
Алекс Шишло для Rough&Polished