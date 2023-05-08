Эксклюзив
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Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
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Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
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10 апреля 2023
Золоторудные производства компании Sibanye SA возвращаются к прибыльности
Диверсифицированная горнодобывающая компания заявила, что ее предприятия, производящие золото, принесли положительную скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 44 млн долларов США за первый квартал 2023 года по сравнению со скорректированным убытком EBITDA в размере 45 млн долларов годом ранее.
Производство золота в Южной Африке, включая производство компании DRDGOLD, за первый квартал составило 200 267 унций, что на 46% больше, чем в первом квартале 2022 года.
Производство золота без учета DRDGOLD составило 157 539 унций, что на 71% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Согласно Sibanye, перебои в подаче электроэнергии по-прежнему препятствуют нормальным производственным процессам и приводят к увеличению эксплуатационных расходов, но они регулируются за счет принятия более эффективных решений для смягчения последствий.
Прогнозируется, что производство золота на предприятиях Южной Африки, за исключением DRDGOLD, в 2023 году составит от 756 000 до 788 000 унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished