Эксклюзив
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Центральный банк Зимбабве вводит цифровые токены с золотым обеспечением
Как говорится в сообщении банка, цель состояла в том, чтобы помочь стабилизировать испытывающий трудности зимбабвийский доллар и защитить граждан от валютной нестабильности.
Токены будут формой электронных денег, обеспеченных золотым запасом центрального банка.
RBZ намерен разрешить держателям зимбабвийских долларов обменивать свои наличные деньги на токены, обеспеченные золотом, обеспечивая страховку от волатильности местной валюты.
Стоимость зимбабвийского доллара существенно упала за последний год: один доллар США в настоящее время стоит около 1 000 зимбабвийских долларов по сравнению со 150 зимбабвийскими долларами год назад.
Зимбабве теперь использует как зимбабвийские доллары, так и доллары США.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished