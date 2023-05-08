Центральный банк Зимбабве вводит цифровые токены с золотым обеспечением

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Резервный банк Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ) ввел цифровой токен, обеспеченный золотом, в качестве законного платежного средства.

Как говорится в сообщении банка, цель состояла в том, чтобы помочь стабилизировать испытывающий трудности зимбабвийский доллар и защитить граждан от валютной нестабильности.

Токены будут формой электронных денег, обеспеченных золотым запасом центрального банка.

RBZ намерен разрешить держателям зимбабвийских долларов обменивать свои наличные деньги на токены, обеспеченные золотом, обеспечивая страховку от волатильности местной валюты.

Стоимость зимбабвийского доллара существенно упала за последний год: один доллар США в настоящее время стоит около 1 000 зимбабвийских долларов по сравнению со 150 зимбабвийскими долларами год назад.

Зимбабве теперь использует как зимбабвийские доллары, так и доллары США.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





